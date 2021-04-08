伊朗核協議簽約國維也納會談　魯哈尼：開啟新的篇章

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-08 15:04

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）4月7日在內閣會議中稱，在奧地利維也納舉行的會談，為挽救有問題的2015年核協議開啟了「新的篇章」。他7日稱「一頁新的篇章已在昨天剛被開啟」。

魯哈尼說：「如（華盛頓）表現它是誠實和真誠的，我們所要求的就是這些……我認為如有必要我們將能在短時間內與（協議其他各方）進行談判。」

美國總統拜登（Joe Biden）稱已準備重新遵守《伊朗核協議》。上一任美國總統特朗普（Donald Trump）讓美國在2018年5月8日正式退出核協議。

伊朗代表團6日與其他簽署國開會，討論如何讓美國重返協議，並結束美國對伊朗實施的制裁。

圖為4月6日奧地利維也納的酒店Hotel Imperial。這是參加維也納會談的伊朗代表團下榻的酒店。（AP）

美國亦有派代表持前往當地，但沒出席會議，因伊朗在華府仍對其實施制裁的前提下，拒絕與美方會面。歐盟在會談中扮演中間人角色。法媒8日稱，與會各方都對會議有正面評價。

美國方面也對會議發表看法。國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱美國仍然認為「這是一場有建設性的會議。」他稱：「會談到目前為止就像商業會談，而他們正如我們所設想的去進行。」

他說，「他們讓我們對伊朗的想法有更清楚的了解，而我們希望，德黑蘭在結束這一輪談判時，能對我們可能準備做的事有更好的了解。」