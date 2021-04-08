三星成唯一獲白宮邀請出席晶片會議非美企　擔憂要在中美間選邊站

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-08 16:40

晶片已成為中美競爭的前線。為牽制中國發展，美國極力拉攏日韓盟友欲創建半導體聯盟，並計劃在4月12日召開晶片會議，韓國三星電子（Samsung Electronics）成為唯一獲邀的非美國企業，三星電子卻面臨在中美之間選邊站的困境。

美國彭博社援引知情人士消息稱，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和國家經濟委員會主席迪斯（Brian Deese）將在4月12日與晶片行業領導企業舉行會議，討論晶片短缺的影響以及今後的發展計劃，受邀名單中有通用汽車（GM）和三星電子等，三星電子是唯一在公開邀請名單上的非美國公司。

《韓國商報》報道稱，在會上，三星電子可能會被要求優先向美國企業供應晶片，或是擴大其在美國的晶圓廠。2021年通用、福特（Ford）和其他汽車公司都面臨晶片短缺問題。據市場研究公司估計，僅在2021年第一季度，美國汽車銷量下降規模已達100萬輛。

韓聯社認為，此前因中美貿易糾紛而不得不參與美國制裁華為（Huawei）項目的三星電子，將再一次在兩大國的博弈間面臨「選邊站」的窘境。

一位韓國業內人士表示，因美韓聯盟的重要性，以及拜登（Joe Biden）政府要在半導體行業推動「反華」，才致使三星收到此次邀請，「中美市場對三星來説都非常重要，三星對自己出現在公開名單上感到很不安」。

來自三星政府部門的人士表示，對於三星電子而言，同中美間的關係必須如一碗水端平。由於在中美爭奪中三星稍有不慎就會輸光一切，公開名單這事實際上是一種負擔。