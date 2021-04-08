美國商務部制裁7間中國機構　列入出口黑名單

撰文： 成依華 高江進 最後更新日期： 2021-04-08 22:33

美國商務部4月8日宣布，把7間中國高科技機構列入實體清單（Entity List），指控這些機構參與建造中國軍方使用的超級電腦、參與破壞現代軍事化穩定的努力，又或是大規模破壞力武器的計劃，從事的活動有違美國的國家安全或外交政策利益。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示「超級計算能力對很多或許幾乎所有的現代武器與國家安全體系的發展來説至關重要，美國商務部將竭盡所能阻止中國利用美國的技術破壞軍事現代化的穩定。」

美國商務部4月8日宣布把7間中國機構列入實體清單（網站截圖）

《華盛頓郵報》報道，在7間機構中，有3間是半導體企業，包括天津飛騰信息技術公司（Tianjin Phytium Information Technology）、上海集成電路技術與產業促進中心（Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center）及Sunway Microelectronics。

另外4個機構為國家超級計算濟南中心（National Supercomputing Center Jinan）、國家超級計算深圳中心（National Supercomputing Center Shenzhen）、國家超級計算無錫中心（National Supercomputing Center Wuxi ）及國家超級計算鄭州中心（National Supercomputing Center Zhengzhou）。

這些機構遭列入實體清單，日後向美國出口商購入涉及美國技術的產品時，須要向美國政府申請許可證。