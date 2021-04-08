拜登新政｜美國重啟援助巴勒斯坦計劃　以色列不滿

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-04-08 15:57

美國重修與巴勒斯坦的關係，計劃重啟對巴方的援助，援助金額至少達2.35億美元。巴勒斯坦和聯合國對美國的決定表示歡迎，以色列則稱感到失望。

美國計劃將向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處 （United Nations Relief and Works Agency，UNRWA）提供1.5億美元，另撥款7,500萬美元協助西岸和加沙地區的經濟發展，及1,000萬美元通過美國國際開發署（United States Agency for International Development）用於和平建設計劃。

圖為2021年4月7日，無人機拍攝的照片顯示加沙市海灘難民營中的巴勒斯坦房屋和建築物。（Reuters）

巴勒斯坦政府歡迎美方上述措施，巴勒斯坦社會發展部長馬吉達拉尼（Ahmad Majdalani）指，這是朝着糾正巴勒斯坦與美國關係的方向邁出積極、重要和建設性的一步，而特朗普政府摧毀了雙方關係。

UNRWA首席專員拉扎里尼（Philippe Lazzarini）也對美國重啟援助表示歡迎，形容聯合國和美方是共同努力協助巴勒斯坦難民的「歷史夥伴」。

以色列駐美及聯合國大使埃爾德（Gilad Erdan）則批評，美國的措施本質上是反以色列和反猶太的活動，「我對決定感到失望，並反對在沒有首先確保進行某些改革，包括停止煽動和從教育課程中刪除反猶太內容的情況下，作出有關決定。」