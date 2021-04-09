緬甸政變｜示威再多11人死　美國制裁軍方寶石公司

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-04-09 02:12

緬甸傳媒4月8日報道，安全部隊和反政變示威者於西北部丹西鎮（Taze）爆發衝突，至少11名示威者被殺。美國同日宣布制裁緬甸國有企業緬甸寶石公司（Myanma Gems Enterprise）。

《伊洛瓦底報》（Irrawaddy）和「今日緬甸」網站（Myanmar Now）報道指，衝突自7日晚爆發，軍隊朝示威者開槍，示威者則以獵槍和燃燒彈反擊。衝突導致至少11名示威者死亡，約20人受傷。

美國制裁國有寶石公司

美國國務院的聲明指出，緬甸軍方無視緬甸人恢復通向民主之路的意願，並向示威者進行致命攻擊，造成500多人死亡，其中包括數十名兒童，因此美方將制裁緬甸國有企業緬甸寶石公司，直到緬甸軍方停止使用暴力，釋放所有遭不公正逮捕的人，解除戒嚴和取消電訊管制，使緬甸恢復民主。

國務院表示，美方和盟友還將對此展開密切溝通，並且致力於敦促緬甸軍方停止使用暴力，恢復緬甸民主。

美國財政部的聲明指出，寶石是緬甸軍方重要的經濟來源，緬甸寶石公司是緬甸國有企業，負責緬甸國內寶石產業的所有活動。財政部表示，緬甸軍方無視緬甸人恢復民主的意願，造成人命傷亡，因此美方將根據總統拜登（Joe Biden）簽署的14014號行政命令制裁公司，公司在美資產將被凍結。