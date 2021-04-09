俄羅斯考慮與中國在新疆邊界建立最短通道計劃

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-09 15:04

俄羅斯方面4月9日披露，正考慮在與中國新疆邊界上建立口岸的計劃，以此進一步推動兩國合作。

2021年3月22日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov，右）與中國外長王毅舉行會談。分析人士認為，新的國際局勢促使兩國首腦現在必須要見面長談一次，準備兩國元首峯會成為拉夫羅夫這次訪華的一個主要目的。（AP）

據俄羅斯衛星通訊社4月9日報道，俄羅斯鐵路公司副總經理希洛（Alexei Hilo）證實，俄羅斯鐵路公司正考慮在阿爾泰共和國與新疆邊界上建立與中國最短的跨境鐵路運輸走廊計劃。

希洛稱，「我們希望研究與建設從阿爾泰進入中國的口岸有關問題。那裏有一部分邊界地區，位於山區。對我們來説，這可能成為通往中國的最短通道。」

希洛指出，隧道將非常昂貴，但是修建鐵路立交橋完全可以，「建設成本會被我們將獲得的利益所抵消」。

俄羅斯衛星通訊社特別提到，莫斯科方面尚未與北京討論過該問題。不過，希洛認為從拓撲結構的角度來看，中國建設本國部分的鐵路將容易得多。

希洛相信將來俄中邊境口岸的數量應該會增加，「我們曉得，貿易會增長，新冠肺炎（COVID-19）疫情將會改善，我方遲早會走到這一步，有必要再建立一個口岸」。