克里姆林宮：普京不允許美國自稱從實力的角度同俄羅斯談話

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-03-30 16:52

中共中央政治局委員楊潔篪3月18日在中美高層戰略對話期間曾表示，美國沒有資格在中國的面前説「從實力的地位出發同中國談話」，克里姆林宮在3月30日表達同一立場，稱不允許美國自稱從實力的角度同俄羅斯談話。

圖為俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）2015年7月在俄羅斯出席會議（Getty）

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受《論據與事實》報採訪時表示：「我們不允許美國自稱從實力的角度同俄羅斯談話，這是不可能的。美國現在不斷地重複説，『我們從實力的角度出發同所有人談話』。不管是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）還是其他官員，都不允許美國或者其他國家這樣跟我們談話。」

佩斯科夫還表示，儘管俄美之間分歧很大，但是對話對俄美來説很重要。前不久，儘管美國總統拜登（Joe Biden）針對普京有些非外交禮節性的表態，但是普京還是提議俄美進行對話，但目前美方並無回應。

中美2＋2會談首輪現場畫面

拜登3月17日在接受採訪時説，普京將因干預美國總統大選而付出代價，他並認為普京是一名殺手。普京之後回應稱，祝拜登身體健康，並指出「評價他人就像照鏡子一樣」。

在3月18日舉行的中美高層戰略對話中，美方在開場表述中批評中國，在新疆、香港、台灣及網絡駭客問題上對中方施壓。楊潔篪則表示「我們把你們想得太好了，我們認為你們會遵守基本的外交禮節，所以我們剛才必須闡明我們的立場。我現在講一句，你們沒有資格在中國的面前説，你們從實力的地位出發同中國談話。」

值得一提的是，在楊潔篪的言論後，布林肯在3月28日表示，要從實力地位出發與中國交涉。