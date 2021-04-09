黑海緊張升溫：俄加派船艦美傳考慮前往　烏克蘭突然開始軍事演習

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-09 12:16

烏克蘭新聞網站strana.ua在4月8日引述烏克蘭海港管理局的消息報道稱，烏海軍在沒有預警的情況下開始在黑海進行演習。

俄羅斯國防部4月8日宣布派出裏海艦隊10艘船艦，包括登陸艇及小型炮艇，也是前往黑海。它們將加入身在黑海的同袍進行演習。情況令俄烏局勢緊張進一步升溫。

美國亦傳有意前往「撐場」。美國防部1名官員8日向美國有線新聞網絡（CNN）稱，美國在考慮派出海軍前往黑海，以示支持烏克蘭。如真的成事，美國須就有意進入黑海，提前14天通知土耳其。《國會山報》就此向美國防部查詢時，被籲聯絡駐歐美軍。

圖為俄羅斯格瓦拉（Serna）級登陸艇。（俄羅斯國防部）

烏克蘭海港管理部門的新聞稿中稱：「因烏克蘭海軍軍事演習在赫爾松（Kherson）、奧利維亞、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）、敖德薩（Odessa）、南方、尼古拉耶夫（Mykolaiv）這些港口的引航受限。」

演習是在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensk）最近發表的加入北約是解決頓巴斯（Donbas）衝突的唯一方法以及地區衝突升級的聲明背景下進行。

澤連斯基6日與北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）討論了頓巴斯地區局勢，表示烏克蘭加入北約是結束頓巴斯衝突的唯一途徑。