黑海局勢升溫　俄羅斯出兵邊境為向烏克蘭總統示威？｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-09 18:35

黑海局勢升溫，俄羅斯軍隊集結烏克蘭東部邊境，引來烏克蘭與西方多國大為緊張，更傳出美國有意派海軍前往黑海的消息。美國傳媒4月8日文章指，俄羅斯派兵集結烏克蘭邊境的背後原因既可能是測試美國總統拜登（Joe Biden），也是向近來打擊親俄勢力的烏克蘭總統發出強硬信號。

圖為2021年2月13日，烏克蘭部隊成員駐守頓涅茨克。（Reuters）

俄烏局勢升級

自2014年俄羅斯吞併克里米亞半島以來，俄國與西方多國之間一直「對峙」，關係緊張，烏克蘭則在東部頓巴斯（Donbass）地區與親俄的分離主義武裝分子持續交戰，近來發生更頻繁的衝突，截至4月8日，自今年以來的烏克蘭士兵死亡人數已升至25人，親俄武裝分子也表示他們有傷亡。

俄羅斯軍隊近日集結烏克蘭東部邊境，令局勢再升溫，據烏克蘭方面指，3月底有約2萬俄羅斯士兵前往靠近烏克蘭邊境，俄羅斯則強調沒有威脅任何人，但也警告稱，會否以軍事形式介入將完全取決於烏克蘭東部戰火的規模，以保護人民。

圖為2021年4月8日，俄羅斯總統普京於莫斯科以視像形式出席內閣會議。（美聯社）

烏東形勢引來多國加入表態，例如德國總理默克爾（Angela Merkel）促請俄羅斯撤走烏克蘭邊境附近增加的軍事部署；美國總統拜登也與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，稱「堅定支持烏克蘭主權和領土完整」。

局勢在未來或會再升級，俄羅斯國防部4月8日宣布派出裏海艦隊10艘船艦前往黑海，另一方面，美國防部一名官員則向美國有線新聞網絡（CNN）稱，美國在考慮派出海軍前往黑海，以示支持烏克蘭。

烏克蘭總統澤連斯基2021年2月頒令關閉3家親俄電視台，當時被外界指為冒險舉動。圖為2019年8月初他見記者（Getty）

彭博社（Bloomberg）4月8日刊出文章指，專家認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的舉動背後可能有幾個原因，包括部分專家主張普京是在測試拜登的反應，又或是向烏克蘭政府發出強硬信號，尤其是澤連斯基曾公布法令，關閉多間親俄電視台。

烏克蘭國家戰略研究所（National Institute for Strategic Studies，暫譯）所長利特維年科（Oleksandr Lytvynenko）認為，俄羅斯要證明他們誰都不怕，並指俄羅斯就是要讓「烏克蘭收斂一點」。

俄羅斯軍事評論家戈爾茨（Alexander Golts）認為，俄羅斯最終是要運用緊張局勢，以作為跟西方國家外交談判的工具。