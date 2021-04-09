日媒：日本擬2年後將福島核電站污水排入海

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-09 17:43

日本政府已基本決定將福島第一核電站核污水排入大海。政府將於近日召開相關內閣會議，正式決定是否向大海排放。日本共同網9日引述消息人士稱，部長們最快在13日開會就計劃決定。

2021年3月11日，東京電力總部外面有示威者抗議核污水排放。（Getty）

據日本時事通訊社和日本放送協會（NHK）等日媒報道，日本政府當地時間4月9日基本決定將東京電力福島第一核電站污水向大海排放。日本政府將在4月13日召開內閣會議，將水中超重氫含量，稀釋到安全標準值的四十分之一之後，再將放射性污水流放到太平洋。

報道稱，日本政府計劃緩慢向大海排放核污水，以確保排放量對人體不會產生影響，但預計仍會受到漁業從業人員的強烈反對。

據悉，10年核災發生後，為冷卻核電廠反應堆產生了120萬噸含有超重氫的放射性污水，迄今仍未處理。水中有一種名為「氚」（超重氫）的放射性物質難以去除，導致核污水持續堆積。目前，所有的核污水都儲存在核電站內，預計到2022年夏天，儲存核污水的水箱容量將會達到極限。

相關人士此前表示，日本政府曾計劃在2020年10月下旬，就核污水的處理方法做出最終決定，即把核污水漸次排入大海。消息一出，立即遭到日本國內漁民、福島當地民眾及國際社會的抗議和譴責。當月末，日本政府表示，暫不做出最終決定。