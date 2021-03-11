福島311十周年．多圖｜環團專家5赴災區　籲緊記教訓：勿自掘墳墓

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-11 08:15

日本福島3.11大地震至今日（11日）轉瞬已過10年，然而核電廠事故帶來的後遺仍無法消除。環保團體綠色和平過去10年曾多次派員到訪災區，進行輻射防護及檢測工作。綠色和平東亞分部調研部經理雷宇霆，過去10年間曾5次到訪福島災區，距離核電廠最接近的一次，在電廠10公里外駕車經過。 雷宇霆坦言，核災受影響位置仍然面對「睇唔到、聞唔到嘅危險」，四野無人的環境極不真實，猶如置身電影場景。正因當地仍面對核輻射威脅，他提醒港人，即使疫情平穩後，可恢復外遊，亦切勿以探險心態，冒險到福島核電廠附近。 雷又直言，隨時間過去，福島市一帶已漸漸回復以往繁忙景象，呼籲人類切勿忘記核災教訓，「世上無所謂安全嘅核電，無謂自掘墳墓再導致出現事故」。

雷宇霆於2006年加入綠色和平，曾於2010年赴荷蘭接受有關核輻射下工作的培訓，未料所學知識翌年已大派用場。10年前的今日，日本東北地區發生黎克特制9級地震並引發海嘯，導致座落日本福島縣的福島第一核電廠核輻射大規模洩漏。雷於2011年8月，首次以輻射防護顧問身份踏足福島，參與輻射防護及檢測工作；並在10年間到訪過災區5次，最近一次則為2019年。

在其現場檢測發現，即使日本政府在災後已進行除污工作，但福島縣內不少地區輻射量仍高出事故發生前數倍，包括被列為「歸還困難區域」，禁止留宿的浪江町，他們在一間體育館的草叢中，曾量度到輻射量超標逾百倍。

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核事故係睇唔到、聞唔到嘅危險

雷宇霆憶述，第一次到訪福島災區，目的地是距離核電廠60至70公里的地方，出發前亦十分緊張，當時擔心會遇到餘震等情況。他形容，當年抵達災區後感覺「好魔幻、唔真實，電影場面咁」，四處商店已全部關門，身邊同事亦須穿上保護裝備，更戴上特別規格的口罩，以抵擋核輻射。

在核事故後，當地環境仍十分優美，雷憶述「天空好藍，好似去咗郊野公園，但要不斷提醒自己核輻射好高，係睇唔到、聞唔到嘅危險」。而每次到災區工作，在街頭上亦有見到野生動物，包括鹿、松鼠及野豬等，以往車水馬龍的社區，轉眼間如動物家園。

福島居民菅野夫人還未來得及住進新屋，屋子就變成臨時避難所。她又憶述核災前生活簡單，但平凡而幸福的生活已不復見。（綠色和平提供）

「歸還困難區域」居民被逼告別祖屋 另覓新生活

其後雷宇霆到訪的地區，離福島核電廠愈來愈近，他直言已習慣。最接近的一次，是在核電廠10公里外駕車經過。隨住時間過去，福島縣縣廳所在的福島市一帶，已漸漸回復以往繁忙景象，他形容人來人往的市面，熱鬧程度甚至可與東京相比；然而該縣同時有數萬名居民，因核輻射問題無法返回家中，每次聽到他們的故事亦感心酸。

雷分享原本居於浪江町內「歸還困難區域」居民菅野夫人的故事，60多歲的她與家人於2011年2月建造好新房子，未搬入新居就已發生地震，新居變成臨時避難所，當時入住的災民，年紀最小的僅1個月大。其後其新居位置亦須疏散，自當時一別後，菅野夫人與家人就未能返回居所。另外，有當地居民因擔心核輻射問題，決定離開祖屋，索性離鄉搬往其他地區。

雷宇霆坦言，核災對人類影響極深遠，不但造成經濟損失，並破壞當地居民情感、文化，「呢啲損失係難以用錢衡量」。他又指，不少人倡用核能發電，因認為是安全及潔淨，惟他強調「世上無所謂安全嘅核電，人類唔好再自掘墳墓」。