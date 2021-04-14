法國凡爾賽宮開酒店　重現歷史名人房間　Alain Ducasse主理餐廳

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-14 17:09

最近，凡爾賽又「紅起來」了。上海正在舉辦凡爾賽宮（Château de Versailles）巡展，通過數字影像的方式展現凡爾賽宮殿及園林，以及百年藏品。法國的真凡爾賽宮也沒閒着，今年6月，就能住進真．凡爾賽宮了。巴黎凡爾賽宮內唯一酒店Le Grand Contrôle將在6月開業，目前，酒店官方已開通預訂渠道。儘管還未公布價格，MISS猜測，價格不會接地氣。

只有14間客房，大部分客房還原18世紀法國貴族的家。住客還能參觀凡爾賽宮從未開放的區域、徜徉在戶外花園、享用煙花下的燭光晚餐。MISS帶你看看「真・土豪・凡爾賽宮酒店」。

全球唯一宮殿酒店 點圖看看Le Grand Contrôle有多奢華▼▼▼

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Le Grand Contrôle是凡爾賽宮內唯一一間酒店，屬於Airelles Collection旗下。當初法國政府公開競標時，Airelles Collection打敗了雅高集團，拿下凡爾賽宮內建酒店的資格。Airelles Collection旗下酒店分佈在法國度假勝地，並且都是歐洲宮廷風格，MISS覺得品牌和凡爾賽宮的風格更為接近。

酒店位於凡爾賽宮南翼，由三座17至18世紀古典主義建築改建而成。這裏先後後住過不同的法國貴族，2008年，此地成為凡爾賽國家博物館。由設計師Christophe Tollemer改建，他擅長改造翻新宮殿，曾用各類巴伐利亞風格裝飾把Les Airelles酒店變成了一座宮殿酒店。這次翻新，他保留凡爾賽宮外觀，酒店內部也將重現18世紀以前的風貌。曾經在凡爾賽宮出現的家具、掛畫和名人故居都將重現，有趣的是，燈光的設計都與18世紀保持一致。

14間客房，每間客房風格都不同，旨在恢復18世界凡爾賽宮的華麗，並配有管家服務。Necker Suite是財政大臣兼政治家雅克內克的私人住所，這間套房還原凡爾賽宮殿設計，在房間能欣賞到橘園、宮殿和湖景。Madame de Fouquet Room客房則是戰爭英雄侯爵的家，直到1787年，他都住在這裏。挑高的天花板搭配凡爾賽時期的鑲木地板，同時設計師修復了房內的浮雕。為了符合現代人的居住要求，房內設施進行了升級。每間客房安裝地暖，路易十五曾不滿宮殿太大太冷。透過木窗，每間客房都能看到橘園和瑞士衛隊湖的美景。

酒店體量不大，但配備設施均為頂級。餐廳由有着21顆米芝蓮星榮譽的名廚艾倫杜卡斯（Alain Ducasse）主理。他是法國最年輕的米芝蓮星廚，27歲他的餐廳就獲得米芝蓮2星，還打造摩納哥最貴的餐廳Le Louis XV。Alain將還原皇室用餐規格，一邊欣賞橘園景色，一邊享用法式五道式菜品。路易十四時期，午餐和晚餐規格相同。住客能品嚐湯、開胃菜、烤肉、沙拉、布丁和甜點。此外，水療中心提供全套Valmont護理，並提供桑拿、土耳其浴室。

私人遊覽凡爾賽宮

凡爾賽宮最初是路易十三建造的狩獵宮殿，後路易十四搬遷至此大舉修建。他找來朱爾斯哈杜因曼薩特（Jules Hardouin-Mansart）改建，耗時近30年，最多僱傭人手達到3萬人。近百年的時間，法國的政治、外交決策都在凡爾賽宮內決定，這裏成了事實上的法國首都。

酒店住客可優先遊覽凡爾賽宮 參觀未開放區域▼▼▼

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凡爾賽宮巨大無比，有700餘間房間，全宮佔地2473公頃。和中國故宮齊名為世界五大宮殿，它相當於1.5個故宮，一天根本逛不完。

住在酒店，就擁有優先遊覽凡爾賽宮的入場券。在清晨或午後，私人遊覽宮殿，還能參觀未開放的區域。比如在空無一人的鏡廊隨意拍大片，鏡廊全長72米，寬10米，高13米，連結兩個大廳。長廊的一面是17扇朝花園開的巨大的拱形窗門，另一面鑲嵌着與拱形窗對稱的17面鏡子，這些鏡子由400多塊鏡片組成。

從酒店直通凡爾賽花園，它是世界上最大的宮廷園林，縱軸長3公里。路易十四曾在花園建造1400個噴泉以及一條長1.6公里的十字形人工大運河。他還在運河上安排海戰表演，也曾將其佈置為威尼斯運河風光，這才是凡爾賽本賽吧。現在，路易十四玩過的你也能玩了。跟着嚮導遊走在花園裏，感受皇室們的日常生活。還能在橘園欣賞私人煙火表演，在煙火下享受燭光晚餐。

皇室奢華風酒店品牌：Airelles Collection旗下酒店都是走皇室貴族古董級奢華風 並且都是立鼎世成員▼▼▼