第一間太空酒店　最快2027年有得住　客房科幻又豪華

環球趣聞
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全球第一家大規模太空建築公司日前宣布，將於2025年開始，在低地球軌道動工興建世界第一間太空旅館，將設有主題餐廳、電影院、SPA與容納多達400人的房間，樂觀估計2027年就能開始營運。

《每日郵報》報道，以建設第一個太空港為願景的門戶基金會（Gateway Foundation）2012年成立當時，就提出「遠航家太空站」（Voyager Station）的概念，2018年更創辦軌道組裝公司（Orbital Assembly Corporation，OAC），找來眾多美國航太總署專家、機師、工程師與建築師，要實現軌道太空站2027年正式營運的願景。

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從OAC發布的資料可見到，每90分鐘環繞地球一次的航海家太空站外型就是一個大圓環，站體由數個「環」構成，透過旋轉產生近似月球表面的人工重力。遠航家太空站最外側會附掛24個模組，部分由門戶基金會營運，提供空氣、水電與組員住艙，還有各式各樣長期居住所需的基礎設施，部分則出售給官方太空機構、民間企業做實驗或當成前進火星的訓練中心，部分賣給富商建設私人度假村或高級飯店。

報道指OAC會先完成結構桁架組裝機器人（STAR）的測試，再上軌道建設太空站的框架。OAC沒有透露施工成本或住宿一晚費用等相關細節，僅稱SpaceX的獵鷹與星艦火箭等可重複使用載具有望壓低建築費用。

俄羅斯火箭專家齊奧爾科夫斯基（Konstantin Tsiolkovsky）與火箭科技先驅馮布朗（Wernher von Braun）都曾提出旋輪太空站的構想，航海家太空站概念與此相去不遠，規模則更加宏大。一旦成真，就會成為人類有史以來送進太空的最大人造物體。門戶基金會創辦人布林考（John Blincow）說，「這將是下一個工業革命」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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