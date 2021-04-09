美國P&G傳與中國廣告公司合作　研規避蘋果私隱規定技術

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-09 16:41

美國媒體4月8日引述消息稱，寶潔公司（Procter & Gamble，P&G）正聯同中國一些商業集團、科技公司以及中國廣告協會（CAA）研發一種新的收集數據工具，繞過蘋果公司（Apple Inc.）未來數同將推出的軟件更新，它們可繼續收集iPhone用戶數據，並用於因應消費者偏好來投放廣告。

更新完成後，iPhone用戶將能自行選擇是否同意所安裝的應用程式，追蹤自己的網上動態以及網頁瀏覽紀錄等。

《華爾街日報》當天報道，一名消息人士指，寶潔、中國廣告協會和數十間中國商業團體及科技公司聯手開發一種被稱為CAID的技術，它用於收集iPhone用戶數據，從而針對用戶投放廣告。這項技術已在中國國內展開測試。

汰漬是寶潔公司旗下品牌。圖為2020年10月20日，美國佛羅里達州（Florida）邁阿密（Miami）一個貨架上放着一排汰漬洗衣液。（Getty）

寶潔公司在一份聲明中表示，公司將以優先考慮數據私隱、透明度以及同意的方式，為消費者提供想要而有用的內容。

蘋果公司發言人則指：「我們堅信，（應用程式）在追蹤用戶之前，應先徵得他們同意。（蘋果公司）將拒絕無視用戶選擇的應用程式。」