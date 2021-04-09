美國三藩市75歲華裔婆婆遇襲現場片段曝光　保安衝出制服疑犯

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-09 18:49

美國三藩市75歲華裔婆婆謝肖珍（Xie Xiao Zhen）3月17日遭白人男子打傷的事件，引來廣泛關注。疑犯詹金斯（Steven Jenkins）的辯方律師4月8日公開現場閉路電視片段，顯示當時疑犯向婆婆揮出重拳，一名保安衝上前制服疑犯。 辯方律師又公布更多片段指，患有精神問題的詹金斯向婆婆揮拳之前，曾遭多人追打，他辯稱詹金斯當時可能陷入迷失狀態，主張犯案動機與種族因素無關。

↓婆婆遇襲經過↓

閉路電視片段顯示，疑犯走到婆婆附近前，已曾揮出一記空拳，婆婆當時在「擺地攤」，未有留意周遭情況，疑犯之後再走近婆婆，揮出重拳，令婆婆不但幾乎跌倒，帽子更是飛走，她之後臉部、眼部受傷。

在疑犯揮拳後，一名保安隨即衝上前，把疑犯壓倒在地，婆婆則拿出木板，打了疑犯的腳數下。

↓婆婆遇襲的閉路電視片段↓

New Video shows the moment Steven Jenkins (orange pin) strikes 75 y/o Xiao Zhen Xie in the face in San Francisco. Xie responds by grabbing a wooden board and hitting her attacker. SF Deputy Public Defender says this attack was not racially motivated: @kron4news pic.twitter.com/cXh3reGya8 — Dan Thorn (@DanThorn_) April 9, 2021

疑犯詹金斯的公辯律師麥克伯尼（Eric McBurney）也公開了更多現場片段，希望證明疑犯不是因為種族因素而犯案，片段顯示疑犯在打傷婆婆之前，曾與多名途人發生衝突，遭多人追打。

他指，疑犯是無家者，也有精神問題，「在這3分鐘的時間內，他自己是遭多方無故襲擊的受害者，來自多個方向，當他逃跑，襲擊還是繼續。」

他稱，疑犯的頭部遭打超過40下，這可能令他在打傷婆婆前陷入迷失狀態（disoriented），又或誤以為婆婆是攻擊他的人。

↓疑犯遭追打的片段（部份）↓

This shows Steven Jenkins (orange locator) attacking Xiao Zhen Xie, 75, unprovoked at 7th & Market, but only after Jenkins was hit by man in vest & others, per @sfdefender, saying Jenkins was disoriented & his actions weren’t race based. Guard nabs him. Xiao hits him w/stick pic.twitter.com/VBrSLOxqev — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) April 9, 2021

3月17日上午，有兩名亞裔長者在三藩市的市中心遭39歲疑犯詹金斯（Steven Jenkins）襲擊，受害者除了謝肖珍外，還有83歲越南男子Ngoc Pham，兩人均受傷，幸沒有生命危險。謝婆婆遭襲擊後，她揮起手中的木棒反擊疑犯，並用廣東話哭訴「個死X街佢蝦我」，片段在網絡熱傳。