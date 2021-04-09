菲臘親王逝世｜葬禮不以國葬形式舉行　防疫期間不會讓公眾弔唁

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-10 00:22

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，終年99歲。英國目前的新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未受控，英國紋章院（College of Arms）公布，菲臘親王的葬禮不會以國葬形式舉行，也不會在葬禮前讓公眾弔唁，安排會符合抗疫要求。另一方面，外界關注哈里王子（Prince Harry）會否返英，美媒引述王室消息人士報道，預料哈里將返回英國，出席祖父葬禮。

因疫情修改葬禮安排

英國紋章院表示，在葬禮於聖喬治教堂（St George’s Chapel）舉行前，菲臘親王的遺體將繼續存放在溫莎堡。紋章院稱，有關安排都是符合風俗習慣與菲臘親王的意願，又指考慮到疫情，葬禮安排經過修改，「很遺憾地要求公眾不要試圖參加或參與任何構成葬禮的活動。」

英國政府也表示，希望公眾不要在王室住宅外聚集或獻花，提醒民眾要繼續遵守防疫建議。

英國鏡報披露治喪細節指，於聖喬治教堂舉行菲臘親王喪禮意味著限制了送葬人數最多30人。葬禮安排代號為Forth Bridge，以聯合國教科文組織列爲世界遺產、位於愛丁堡的「福夫橋」為代號。

菲臘親王：英女王伊利沙伯二世的丈夫菲臘親王於2021年4月9日逝世。（Getty Images）

外媒：料哈里將返英

英國輿論同樣關注哈里王子（Prince Harry）會否趕着返回英國，《紐約郵報》引述來自英國王室的消息人士指，預料哈里將回國出席祖父的葬禮，但未知妻子梅根會否同行。梅根目前懷孕。

《太陽報》（The Sun）則引述親近王室的消息人士指「哈里絕對會盡全力以回到英國與家人在一起」，又指在「這段可怕的時間，他會希望在家人身邊，尤其是祖母英女王。」報道稱，若哈里返國，將是他今年首次回到英國。

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