菲臘親王逝世｜常有出位言論　曾稱「在中國待久了你會變矇豬眼」

最後更新日期: 2021-04-10

英國菲臘親王(Prince Philip)4月9日逝世,享年99歲。回顧他的一生,他是英國王室內不可或缺的一員、是女王的精神支柱,但菲臘親王早年也常因言論出位而爆出爭議,包括多年前他曾向一群在中國留學的英國學生說:「若在中國待久了,你們全部會變成矇豬眼(slitty-eyed)。」這段言論被指有種族歧視之嫌。

英國廣播公司(BBC)指出,菲臘親王疑似嘲諷中國人眼睛小的描述,是發生在1986年,當時菲臘親王正跟隨英國王室訪問中國,他在一群英國留學生面前說出這句話。

「矇豬眼」被指是針對亞裔群體的歧視詞彙,布朗大學副教授羅伯特・李(Robert G Lee)在1999年出版的《東方人:流行文化中的亞裔美國人》一書中描述,矇豬眼、咬牙切齒和芥末黃(Mustard Yellow)的膚色,都是「黃臉」形象的構成部份。

菲臘親王的其餘出位言論也包括在1966年,他說:「英國女人不會做飯」(British women can't cook)。

曾向男童稱「你太肥」

1981年,英國經濟衰退時,他又表示「(以前)每個人都說我們必須有更多的休息時間,現在他們又抱怨自己失業」。

1999年,他指着愛丁堡一家工廠裏的舊式保險絲盒說: 「看起來好像是印第安人放進去的。」

2001年,一名13歲男童稱自己未來想去太空,菲臘親王回應稱「你要做太空人的話就太肥了。」(You're too fat to be an astronaut.)

2002年,菲臘親王訪問澳洲原住民,他問原住民「還是擲長矛嗎?」(Still throwing spears?)