菲臘親王逝世｜常有出位言論　曾稱「在中國待久了你會變矇豬眼」

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-10 10:14

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，享年99歲。回顧他的一生，他是英國王室內不可或缺的一員、是女王的精神支柱，但菲臘親王早年也常因言論出位而爆出爭議，包括多年前他曾向一群在中國留學的英國學生說：「若在中國待久了，你們全部會變成矇豬眼（slitty-eyed）。」這段言論被指有種族歧視之嫌。

英國廣播公司（BBC）指出，菲臘親王疑似嘲諷中國人眼睛小的描述，是發生在1986年，當時菲臘親王正跟隨英國王室訪問中國，他在一群英國留學生面前說出這句話。

+ 2 + 2 + 2

「矇豬眼」被指是針對亞裔群體的歧視詞彙，布朗大學副教授羅伯特・李（Robert G Lee）在1999年出版的《東方人：流行文化中的亞裔美國人》一書中描述，矇豬眼、咬牙切齒和芥末黃（Mustard Yellow）的膚色，都是「黃臉」形象的構成部份。

菲臘親王的其餘出位言論也包括在1966年，他說：「英國女人不會做飯」（British women can't cook）。

↓↓↓更多菲臘親王的相片，請點擊放大觀看：

+ 14 + 14 + 14

曾向男童稱「你太肥」

1981年，英國經濟衰退時，他又表示「（以前）每個人都說我們必須有更多的休息時間，現在他們又抱怨自己失業」。

1999年，他指着愛丁堡一家工廠裏的舊式保險絲盒說： 「看起來好像是印第安人放進去的。」

2001年，一名13歲男童稱自己未來想去太空，菲臘親王回應稱「你要做太空人的話就太肥了。」（You're too fat to be an astronaut.）

2002年，菲臘親王訪問澳洲原住民，他問原住民「還是擲長矛嗎？」（Still throwing spears?）