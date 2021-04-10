美國務院放寬與台灣交往規定　按照一中政策維持非官方關係

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-10 04:38

美國國務院4月9日發布聲明，宣布發出新準則，容許美國官員和台灣官員更加自由會面。發言人普賴斯（Ned Price）表示，新準則放寬與台灣接觸的規定，符合美台非官方關係，鼓勵美國政府和台灣交往。

普賴斯指出，準則強調台灣是充滿活力的民主體制和重要的安全和經濟伙伴，以及是國際社會良善的力量。聲明提到，新準則明確提供所有行政部門有效落實美國基於《台灣關係法》、三項聯合公報和六項保證的「一個中國政策」。

普賴斯說，國務院遵循《台灣關係法》規定，檢討對台往來限制，國務院完成檢討後發布新準則。

美國國務院宣布發出新準則，放寬與台灣接觸的規定。（美國國務院）

Taiwan is a vibrant democracy and a force for good in the world. Today we issued guidelines to encourage U.S. government engagement with Taiwan and strengthen our relationship in accordance with our “one China” policy. https://t.co/01TxaArdKz — Ned Price (@StateDeptSpox) April 9, 2021

國務院沒有公開具體放寬與台灣往來的標準。但英國傳媒較早前報道指，新準則意味美國官員可以定期於聯邦政府建築物接待台灣官員，美國官員也可以於美國會見台灣的經濟和文化官員，並到雙橡園出席活動。不過報道引述美國官員指，美台交往仍然有禁忌，例如不准於台灣重要假期到雙橡園出席活動。