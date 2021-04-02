美國務院考慮美台高層互訪　華春瑩警告美方不要玩火

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-04-02 16:51

在美國駐帛琉大使訪問台灣後，美國國務院發言人又稱將考慮展開美台高官的互訪。對此，中國外交部進行了回應。

在4月2日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者問：據報道，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月1日在記者會上稱，美致力於深化與台關係。台系美重要經濟安全夥伴，美將繼續以符合一個中國政策的方式與台接觸。美方將一如既往地考慮美台高層互訪機會，以促進美台非官方關係。中方對此有何評價？

中國外交部發言人華春瑩表示，「我們注意到近期的確美台之間有很多的異動，甚至為了搞小動作，美國的大使不惜搖身變成了帛琉代表團的成員。美方的上述做法是真的關心台灣的民眾嗎？還是隻是將台灣作為一個棋子，來達到他遏制中國的目的？我想這方面的真實意圖，大家其實都是非常清楚的。」

華春瑩稱，中方在台灣問題上的立場非常的明確，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本的事實。

華春瑩指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。

華春瑩稱，「我們敦促美方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，改變上屆政府越線玩火的危險做法，停止任何形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重影響中美關係和台海和平穩定。」

太平洋島國帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）3月28日抵達台灣，成為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後首位訪台的外國元首。此次隨行的還有美國駐帛琉大使尼蘭（John Hennessey-Niland）。

不僅如此，美國防部網站3月15日還出現了「台灣不是中國的一部分」的表述。此前亦有美眾議員呼籲美國摒棄「一中政策」，改承認台灣為「獨立國家」。美智庫和軍官也在近期頻繁做出中國大陸「武統」台灣的時間猜測。