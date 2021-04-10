美國務院放寬與台灣交往規定　華府官員可訪代表處與雙橡園

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-10 10:08

美國國務院4月9日公布最新與台灣交往準則，允許美台官員前往對方的政府機構拜訪與商談公事，美方官員也可以參加雙橡園（Twin Oaks）的活動。

美國務院發言人普賴斯（Ned Price）當天發聲明，說明最新對台交往準則。新版對台交往準則將允許美國官員在聯邦機構與台灣官員舉行工作級別會議。根據新準則，他們也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

國務院沒有公開具體放寬與台灣往來的標準。但英國傳媒較早前報道指，新準則意味美國官員可以定期於聯邦政府建築物接待台灣官員，美國官員也可以於美國會見台灣的經濟和文化官員，並到雙橡園出席活動。不過報道引述美國官員指，美台交往仍然有禁忌，例如不准於台灣重要假期到雙橡園出席活動。

圖為美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）3月31日在華盛頓國務院出席記者會。（Reuters）

國務院表示，這項準則遵循《台灣關係法》規定，旨在鼓勵美國與台灣接觸，反映美台雙邊加深非正式關係。

根據新準則，美國官員能出席雙橡園舉辦的活動，不過台灣重大節慶活動則不得參加。

雙橡園在1979年、美國同北京政府建交前是美國駐台灣大使的居所。

普賴斯指出，準則強調台灣是充滿活力的民主體制和重要的安全和經濟夥伴，以及是國際社會良善的力量。聲明提到，新準則明確提供所有行政部門有效落實美國基於《台灣關係法》、三項聯合公報和六項保證的「一個中國政策」。

普賴斯說，國務院遵循《台灣關係法》規定，檢討對台往來限制，國務院完成檢討後發布新準則。