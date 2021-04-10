菲臘親王逝世｜創立愛丁堡公爵獎勵計劃　鼓勵青少年發展才能

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-10 09:15

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日在在英安詳離世，終年99歲。他畢業於海軍官校，二次大戰期間曾英勇作戰，重創此意大利艦艇。他雖因成婚停止在軍中發展，從不忘通過其他途徑栽培年輕人。

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香港青年獎勵計劃（The Hong Kong Award for Young People，簡稱AYP）4月9日在Facebook發文，稱永遠懷念計劃創辦人愛丁堡公爵菲臘親王。

它原稱愛丁堡公爵獎勵計劃（The Duke of Edinburgh's Award），由菲臘親王在1956年創立。

AYP在Facebook發文稱，他一直關注世界各地青年人的福祉及發展，以及香港青年獎勵計劃衷心感謝他對青年發展不遺餘力的付出，為全球帶來正面長遠的貢獻。

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計劃旨在鼓勵青少年的個人發展以及培養領袖才能。它鼓勵14歲至25歲人士參與服務科、野外鍛鍊科、技能科、康樂體育科及團體生活科（只限金章級）課程，發展才藝、領袖才能、體能、強健體魄與意志，並且貢獻社會。

在課程表現傑出的青少年，可依報名參加時年齡增長依次獲得銅章（14歲以上）、銀章（15歲以上）及金章（16歲以上）獎勵。

根據AYP網站資料，計劃成立至今， 現時全球共有約130個國家及城市推行獎勵計劃，總參加者超過130萬。AYP是國際青年獎勵計劃成員之一。

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