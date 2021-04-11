中國海軍遼寧艦與美軍驅逐艦在菲律賓海相遇

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-11 10:02

中美兩國海軍在海域動作頻繁。近日在菲律賓海，中國海軍航母遼寧艦與美國海軍的一艘驅逐艦有了一次近距離接觸。

美國海軍官網4月4日發布了一張照片，並配上註釋稱，這張照片於4日在菲律賓海拍攝，照片中的兩名美軍軍官「馬斯廷號」驅逐艦（USS Mustin）的指揮官布里格斯中校（Robert Briggs），以及斯萊中校（Richard Slye），正在導航室裏監測水面接觸情況。「馬斯廷號」驅逐艦被分配到了第71特遣部隊/第15驅逐艦中隊，這是海軍最大的驅逐艦中隊，以及美國第七艦隊的主要海面部隊。

第15驅逐艦中隊，是美國海軍最大的驅逐艦中隊，以及美國第七艦隊的主要海面部隊。（美國海軍官網）

照片顯示，「馬斯廷號」驅逐艦與中國海軍航母遼寧艦並排航行，兩艘軍艦的距離並不遠，從美軍的視角，甚至可以很清楚地看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。

4月5日，中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校表示，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計劃組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

此前，中國智庫北京大學海洋研究所「南海戰略態勢感知計劃」4月3日在社交媒體微博發文稱，據AIS訊號，3日零時左右，「馬斯廷號」（DDG-89）出現在了東海長江口附近海域，並一路向南。「馬斯廷號」3月27日從日本港口橫須賀出發，徑直前往東海，「針對性明顯」。