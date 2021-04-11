菲臘親王逝世｜查理斯向父親致意　讚揚菲臘忠誠為家庭和國家貢獻

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英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip）逝世。長子查理斯王子（Prince Charles）4月10日於海格羅夫莊園向他「親愛的爸爸」致意，形容他過去逾70年忠誠為家庭、英國和英聯邦作出貢獻，並指他和王室都非常懷念父親。

王儲查理斯形容，父親是很特別的人，認為他會對大家的反應和談論有關他的感人事情感到驚奇。他指，他和王室家庭都對世界的支持深表感激，形容這將於這個傷感的時刻成為維持王室的力量。

查理斯指，父親深受愛戴和賞識，王室對英國、世界和英聯邦有很多人一同哀悼深受感動。

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英國白金漢宮宣布，菲臘親王的葬禮17日於溫莎堡（Windsor Castle）舉行。發言人指，哈里王子（Prince Harry）計劃出席，但懷有身孕的妻子梅根（Meghan）則按照醫生建議不會隨行。

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