菲臘親王逝世｜不舉行國葬　英國下一步計劃是？

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-10 17:10

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，享年99歲。王室不會為他舉行國葬，而是根據菲臘親王生前意願舉辦喪禮。

英國已下令所有政府建築物下半旗為菲臘親王致哀。王室旗（Royal Standard Flag）除外，因為王室旗代表英國與君王，永遠不會下半旗。即使英女王逝世，由於查理斯王子將自動成為國王，它依然不會下半旗。

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整個英國和直布羅陀（Gibraltar）將在英國夏令時間10日下午12時為菲臘親王鳴41枚禮炮作最後致敬，每分鐘發一枚，持續40分鐘。包括驅逐艦「金剛石號」（HMS Diamond）和護衛艦「蒙特羅斯號」（HMS Montrose）在內的英國海軍艦船也將鳴禮炮向菲臘親王致敬。

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英格蘭、蘇格蘭和威爾斯原定5月6日舉行地方議會選舉。白金漢宮公布菲臘親王死訊後，各政黨出於對他的尊重，隨即宣布停止競選直至另行通知。下議院議員12日開會期間向菲臘親王致哀。

女王哀悼期至少30天

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）將為菲臘親王哀悼30天，之後再恢復工作。美國財經媒體International Business Times的中國版《國際財經日報》在9日稱，有些人開始懷疑，女王可能藉此退位，引用《攝政法》讓王儲查理斯（Prince Charles）替她履行君主職責。

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