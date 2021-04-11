菲臘親王逝世｜BBC遭大批觀眾投訴報道過多死訊

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-04-11 12:44

英國愛丁堡公爵菲臘親王（Prince Philip）於4月9日去世，而英國廣播公司（BBC）則因鋪天蓋地的報道而遭到英國民眾的批評。

BBC專門製作頁面供民眾投訴。（BBC網站截圖）

英國《每日郵報》（Daily Mail）4月10日報道，BBC因「過多」報道而受到觀眾的猛烈抨擊，無奈之下於當晚製作了一份網上投訴表格供觀眾投訴。

投訴頁面寫道，「我們收到了太多關於『愛丁堡公爵菲臘親王死訊的電視報道過多』的投訴」，因此特別開設這個「發泄窗口」邀請不滿的觀眾提交他們的電子郵件地址來登記投訴。

▼多國民眾悼念菲臘親王，請點擊放大觀看更多圖片：

+ 11 + 11 + 11

報道稱，BBC取消了BBC1、BBC2和新聞頻道的預定節目，轉而播出一檔名為《愛丁堡公爵》（HRH The Duke of Edinburgh）的特別節目。就連原定於晚上8時30分播出、備受期待的《廚藝大師》（MasterChef）決賽也被取消。

隨後，BBC又在晚上9時再次向愛丁堡公爵致敬。晚上11時30分，悼念活動再一次在BBC1和BBC2重播。第二天，BBC4和BBC5還計劃暫停播放原定節目，紛紛為王室生活的特別節目「讓路」。

↓更多菲臘親王的相片，請點擊放大觀看：

+ 14 + 14 + 14

儘管一些觀眾對BBC的「大報特報」給予褒獎，認為它展現了「BBC最好的一面」，但也有一些「忍無可忍」的觀眾紛紛在Twitter上表達對BBC這一做法的強烈不滿。

上個月剛從BBC辭職的新聞主播麥考伊（Simon McCoy）表示，「BBC1和BBC2播的都是同樣的東西，但觀眾難道不應有選擇節目的權利嗎？」