俄烏局勢惡化　惟俄羅斯不會讓局勢大幅升級

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-11 15:12

烏克蘭東部緊張局勢升級，俄烏邊境集結大量軍隊。烏克蘭希望北約介入事件，俄羅斯則警告烏克蘭的挑釁行動升級會威脅俄羅斯安全，雙方恐爆發軍事衝突。不過，有分析認為俄烏爆發全面戰爭機會不高，俄羅斯希望增加其在烏克蘭的影響力，但不會貿然「佔領」。

圖為4月3日，烏克蘭士民在頓涅茨克與反政府武裝組織的作戰。（Reuters）

烏克蘭與俄羅斯接釀，南靠黑海，對俄羅斯而言是戰略意義重大，俄羅斯認為需要保持烏克蘭在其影響之下。而烏克蘭東部，頓巴斯地區的頓涅茨克與盧甘斯克州，有前蘇聯時代遺留的俄羅斯族人居住。當地民族及政治傾向俄羅斯，至使與烏克蘭親西方的中央政府造成矛盾，這也是當地發生衝突的背景原因。

對俄羅斯而言，讓這些領土繼續保持半獨立狀態，會比直接吞併成為俄羅斯領土的要好。2014年俄羅斯吞併克里米亞，換來的是西方國家持續至今的敵視和制裁。因此有分析認為，讓頓涅茨克及盧甘斯克享有自治，可以方便俄羅斯持續影響烏克蘭政治發展，如阻止其加入北約。

俄不想局勢大幅升溫

俄羅斯派兵前往邊界，目的是要警告烏克蘭以至美國為首的北約，阻止美國進行過多干涉，同時利用壓力迫使烏克蘭進行談判，賦予涅茨克及盧甘斯克更多自治權。

特別在近日國內納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）事件與新冠疫情的經濟影響，此時此刻軍事干預頓巴斯地區在政治上未有好處，至少遠不如當年的克里米亞。

因此未來短期內俄烏雙方的零星衝突可能還是會發生，但不致於發生全面戰爭。只要時間一直拖延，會愈能夠迫使雙方談判解決，而這正是俄羅斯所樂見的。