烏克蘭決定將馬達西奇國有化　烏高官：可能失去部分中國市場

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-04-11 23:07

在美國的施壓下，烏克蘭政府決定將中國企業收購的航空發動機製造公司馬達西奇國有化，烏克蘭高官預計將失去部分中國市場。

俄羅斯列格努姆通訊社4月9日報道，烏克蘭總統辦公廳副主任佐夫瓦（Igor Zofva）稱，烏克蘭可能會失去部分中國市場。他還表示，烏有權就馬達西奇公司國有化造成的損失要求美國提供補償。

此前有專家表示，沒收中國投資者的資產是烏克蘭為換取華盛頓的支持準備付出的代價。

報道稱，佐夫瓦表示基輔沒有收到北京官方的「強烈訊號」，即該公司的國有化必會對（兩國）政治或經濟關係產生負面影響。

佐夫瓦表示，在中美緊張關係的背景下，烏克蘭應自我保護，有權向美國夥伴就該國可能遭受的損失提出相關賠償問題。

對於烏克蘭政府將航空發動機製造公司馬達西奇國有化的舉動，俄新社評論稱，北京很可能會對烏克蘭的供應商實行報復性制裁，烏克蘭失去的不僅是中國市場，還有在中國影響力覆蓋之下的東南亞市場。烏克蘭已經使企業成為地緣政治的人質，無論如何都將失敗。

烏克蘭獨立通訊社認為，烏克蘭國有化馬達西奇後，如果當局從極其有限的外匯儲備中拿出36億美元支付賠償，將導致烏克蘭貨幣格里夫納崩盤。此外，中國目前是烏克蘭商品最大的進口國，每年給烏克蘭帶來70多億美元的外匯收入。