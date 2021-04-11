加勒比海聖文森特島火山噴發　火山灰覆蓋首都　專家稱情況或持續

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加勒比海東部島國聖文森特和格林納丁斯（Saint Vincent and the Grenadines）聖文森特島（Saint Vincent）上的蘇弗里耶爾火山（La Soufriere）4月9日噴發，當地被火山灰覆蓋，變成一片灰白。

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路透社10日報道，火山在10日仍持續傳出隆隆聲，整個聖文森特島當日散發濃烈的硫磺味。另外，火山噴出約10公里高的火山灰，導致首都金斯敦（Kingstown）的房屋屋頂、汽車及道路都被火山灰覆蓋。

美聯社10日稱，當地約有1.6萬人需要疏散。目前有約3,200人分別入住78間政府收容所，4艘郵輪準備將其他人疏散到附近的島嶼。有科學家認為，火山或在未來數天甚至數周持續噴發，警告最壞情況仍未出現。

蘇弗里耶爾火山對上一次噴發已經追溯至1979年，當時造成1億美元的損失。最大一次噴發則是一個世紀前的1902年，當時導致約1,600人死亡。

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