冰島火山爆發熔岩猛流　大批遊客上山朝聖打卡兼製「火山烤熱狗」

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-23 17:52

冰島休眠長達6000年的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）日前再度噴發，當局緊急封鎖周圍區域禁止民眾進入，不過隨著爆發減緩，遊客終於可在20日下午開始上山。由於火山口距離首都僅40公里，所以有上百位民眾湧進觀賞流動的岩漿，甚至有人還帶着棉花糖和熱狗，準備來做一道「火山烤熱狗」。

無數民眾登火山欣賞熔岩 還有人製作「火山烤熱狗」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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根據《每日郵報》報道，這座火山的爆發口距離首都雷克雅維克（Reykjavik）僅40公里，從最近的公路徒步90分鐘就可抵達，所以許多民眾在22日開始湧入，觀賞這難得一見的畫面，甚至還有人帶着熱狗和棉花糖上山，直接將熱狗放在表面冷卻的岩漿上，準備做一道火山烤熱狗。

21歲的工程師約翰松（Ulvar Kari Johannsson）表示，這是他第一次近距離看爆發中的火山，「聞起來很糟糕，但讓我驚訝的是岩漿居然是橘色的，（顏色）比我們想像的還要深很多」。他的朋友費內蒙特（Lucille Fernemont）也開玩笑地說：「岩漿附近的溫度上升了10至15度，我們的臉都熱紅了，這也讓我想起夏天的燒烤。」

除了徒步來到火山口外，也有人選擇帶無人機來記錄壯闊景觀，更有不少人直接搭乘直升機從空中俯瞰。專家指出，到目前為止約有30萬立方米的岩漿從地底下流出，熾熱的岩漿堆積在山谷冷卻後，就會凝固成黑色，而這次噴發的量也是相對較少的。

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