新冠肺炎｜南亞逾1500萬人染疫　印度確診宗數超巴西　全球第二多

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-13 12:42

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）正在南亞肆虐，當中以印度最嚴重，愈多人染疫的主要原因，是印度每日刷新紀錄的確診宗數，以及疫苗短缺。南亞每10個案，有6個是印度的。

印度（India）、孟加拉（Bangladesh）、巴基斯坦（Pakistan）、不丹（Bhutan）、尼泊爾（Nepal）、馬爾代夫（Maldives）以及斯里蘭卡（Sri Lanka）都是南亞國家，該區佔全球人口75.9億人口的23％。目前南亞有1500萬人染疫，佔全球確診宗數11％、佔全球病歿人數近6％。

有約13.6億人口數的印度，已是全球疫情第二嚴重的國家，它染疫與病歿者佔整個南亞地區逾84%。

單是4月10日一天，這個全世界第二多人口數大國就有145,384新增確診個案，這是全球單日新增確診個案增幅最大的新紀錄，也是印度新增確診宗數第5次刷新紀錄，死亡個案也是，有794人病死。

印度政府稱，這是緣於人們聚集以及抗拒戴口罩。

+ 7 + 7 + 7

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，印度迄今累計13,527,717人染疫，僅次於美國的的31,197,511以及巴西的13,482,023。

印度政府在致力加快接種，每日約400萬人接受注射。但因地方政府供應不足，故僅能以配給形式為民眾接種。

巴基斯坦是除印度外，南亞排第二的疫情重災區。巴基斯坦正處於第三波疫情，目前有超過70萬累計確診個案，以及累計1.5萬人死亡

巴基斯坦過去10天確診宗數暴增。政府稱現時是疫情爆發以來，入住深切治療部病人最多的時候。

印度另一個鄰國孟加拉，每日新增確診個案也有差不多7,000宗，累計有678,937個案。