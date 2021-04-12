消費券｜亞洲多地政府分發消費券能否幫助推動經濟？　專家這樣說

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-12 16:36

香港財政司司長陳茂波稱推出電子消費券措施對經濟有一定拉動作用，但難估算對提振經濟的實際效果。有「歐元之父」之稱的加拿大著名學者蒙代爾（Robert Mundell）曾建議中國政府發消費券，認為可拉動有效需求，不過北京學者就說這種方法沒什麼用。

陳茂波在2021至2022年度《財政預算案》中公布，向每名合資格市民分期發放總額5,000元的電子消費券，以刺激市民消費意欲，帶動本地消費，從而加速經濟復蘇。

圖為香港財政司司長陳茂波4月11日在Facebook發布的圖片。（Facebook@paulmpchan）

諾貝爾經濟學獎得主蒙代爾2008年12月在廣州出席全球浙商高峰論壇時建議北京政府向國民發放1萬億消費券，以拉動刺激消費和中國經濟需求。

北京大學民營經濟研究院單忠東則有不同看法。他認為向國民分發消費券對振興經濟作用有限，因為中國大多市民領取消費券後的確會花掉這筆錢，但並不會因此動用自己的積蓄。

圖為4月10日，女子在北京一間商鋪購物。（Getty）

單忠東提出，政府可直接注資企業，然後讓企業對消費者提供直接補貼，例如推出以100元消費券可當300元現金使用的購物方式，刺激市民消費意欲，也可以讓企業先做活動，收到消費券的商家申請補貼後，政府再把錢還給商家。

港府推出派5,000元消費券是否真能推動經濟如今還是未知之數。不過中國、澳門和台灣，以及日本和新加坡都曾推出類似措施。我們可以參考其他國家或地區的情況，透過前人的經歷和學者的研究，展望香港消費券計劃的未來。

中國

阿里巴巴集團旗下的電子支付平台支付寶2020年5月6日發布《中國小店經濟五一報告》，顯示有800萬小店2020年的收入已全面超過2019年同期。報告指，支付寶消費券對小店生意拉動作用明顯，是小店復工的新武器之一。

圖為AlipayHK在4月11日發布的宣傳圖片。（Facebook@AlipayHK）

中國商務部副部長王炳南2020年5月8日指，全國累計發放消費券達190多億元，這些措施取得明顯效果，做到了拉動消費增長、保障和改善民生並扶助受疫情影響嚴重的行業發展。

王炳南說，全國市場活躍人氣在五一勞動節假期期間明顯回升，消費加快復甦。商務部監測的重點零售企業日均銷售額比清明假期增長32.1%，呈現加速回升趨勢。

澳門

政府因應疫情先後推出2期消費補貼計劃，為民眾發放消費卡。澳門2020年6月22日發表這項計劃的中期報告，指它總體帶來約18億至24億元的經濟效益，對穩定本地經濟發揮正面作用，又稱計劃達致5方面的效益，包括穩住內需市場、刺激消費氛圍、增加企業信心、紓解居民壓力和進一步普及電子支付工具。

圖為澳門經濟局2020年6月22日發布中期報告時附上的圖片。（澳門政府網）

台灣

台灣2009年（2008年全球金融危機翌年）發放消費券，總經費高達新台幣856.53億元，但消費券政策對國內生產總值的貢獻僅約0.28%至0.43%，較行政院經濟建設委員會（經建會）原先估算的0.66%為低。

日本

政府1999年推出「地域振興券」刺激當地消費，耗資2萬億日圓，但國內生產總值（GDP）僅增長約0.1%。