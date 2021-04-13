美媒發現WhatsApp嚴重漏洞　可輕易永久停用他人帳戶

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-13 11:30

美國媒體4月10日爆出WhatsApp出現超級漏洞，任何人只要有用戶的手提電話號碼，僅需經過簡單流程，便能永久停用對方的帳戶。

美媒福布斯（Forbes）10日稱，WhatsApp的20億用戶今天面臨一個讓人感到震驚的安全風險，遙距攻擊者僅使用你的電話號碼，就可以輕易地永久停用其帳戶。

Whatsapp暫時尚未確認修復這項漏洞的計劃。

圖為Android手機的WhatsApp登陸界面截圖。（手機截圖）

報道指，攻擊者只要在WhatsApp持續輸入他人電話號碼直至無法再發送，Whatsapp最終會出現漏洞，讓用戶永遠無法再收到驗證碼。

用戶登入Whatsapp時，若驗證次數太多，公司會暫時封鎖帳戶，待一定時候後才可再次登入。福布斯稱，攻擊者重複這個步驟直至等待時間長達12小時，然後重複3次，WhatsApp就會出現漏洞。

用戶在此期間會收到無數驗證短訊或者電話，卻對此無能為力。即使已設置雙重驗證，也無法避免遭受這種攻擊。

攻擊者之後再使用任意電子郵件，向WhatsApp發電郵報稱帳戶被竊或丟失，要求停用這個帳戶，就可能收到WhatsApp的自動電郵回覆。攻擊者這時僅需按要求再次提供電話號碼，就能讓帳戶從手機登出並永久遭停用。無論是誰之後再嘗試登入這個賬戶時，都會停留在「請於1秒後再試」的畫面，永遠都無法再登入這個帳戶。