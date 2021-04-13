新冠肺炎｜研究：英國變種病毒株傳染力強　但不會加重病情

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-13 16:21

根據國際學術期刊《刺針》（The Lancet）4月13日發布的研究報告，與其他新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的變種病毒株相比，英國變種病毒株B117的傳染力更強，不過感染它並不會加重病情。

兩篇分別發表於《刺針·傳染病》（The Lancet Infectious Diseases）與《刺針·公共衞生》（The Lancet Public Health）的研究報告稱，沒有證據顯示感染B117的患者病徵較嚴重，或罹病時間比感染其他變種病毒株的患者長。但研究發現，感染英國變種病毒株，患者身上的病毒量較高，其病毒繁殖率也比一般變種病毒株高。

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第1篇研究

作者檢視341名2020年底確診的患者數據，發現有58%的患者感染B117，其餘42%人感染的不是B117。

感染這種變種病毒的患者中，36%人病情嚴重或不治；並非感染B117病毒株的病患中，38%病情嚴重或不治。這顯示B117與嚴重感染風險升高沒有關係。

第2項研究

學者分析36,920名使用英國國民保健制度新冠肺炎應用程式（App）、於2020年9月28日至12月27日間確診的人自行申報的數據，發現B117的繁殖率是一般病毒的1.35倍，但也發現沒有證據顯示重症風險升高。