新冠肺炎︱美國研究：南非變種對疫苗抵抗能力高逾20倍

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-16 16:47

期刊《細胞》（Cell）3月12日刊出美國一個最新研究，發現各地不同變種的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）對疫苗抵抗效果均有不同。其中以南非變種抵抗能力最高，較武漢原種病毒增加20至40倍。

圖為3月5日，法國一間疫苗接種中心，正在準備注射輝瑞BioNTech疫苗。 （Reuters）

新冠疫情在全球流行超過一年，出現多種變種，其中以南非、巴西、英國變種最為人熟識。美國哈佛大學和麻省理工的研究團隊特意找來多國不同的變種，以輝瑞（Pfizer）／生物新技術（BioNTech）及莫德納（Moderna）疫苗作實驗，觀察變種病毒對疫苗產生免疫抗體的抵抗能力。

研究發現，南非發現的B.1.351病毒株抵抗能力，較在武漢發現的原病毒強20至40倍，而巴西和日本出現的P.1和P.2病毒株，則較武漢的強5至7倍。

所謂抵抗能力，是指由疫苗免引發的免疫抗體，對病毒中和能力的抵抗性。抗體的作用是透過與病毒剌突蛋白的受體結合位置緊密結合，防止病毒入侵細胞，或成為標靶吸引免疫細胞殺滅等。但病毒變種可令受體結合位置產生變化，令抗體無法緊密結合，降低能力。

目前南非的變種因為出現於剌突蛋白的受體結合位置，所以抵抗能力也最高。至於在英國及美國發現的變種，則和武漢原病毒差不多，疫苗能有效對付。

研究團隊強調，即使降低疫苗效用亦不代表疫苗無效，因為除了抗體外，免疫反應還包括其他細胞的參與，一同抵抗病毒。