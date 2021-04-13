俄羅斯：伊朗有意重返核協議　責歐盟延長制裁不利談判

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-13 17:49

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，他會預期伊朗將會重返《聯合全面行動計劃》（JCPOA，俗稱《伊朗核協議》），但同時指責歐盟對伊朗延長制裁，會對談判造成不利。

圖為4月13日，俄羅斯外長拉夫羅夫與伊朗外長扎里夫會面。（Reuters）

拉夫羅夫4月12日訪問伊朗，與外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）及總統魯克尼（Hassan Rouhani）會面。他13日一個記者會上表示，只要美國遵守承諾，伊朗將會積極重返核協議。

「就我們所知道的，只要美國遵守承諾，我們在德黑蘭的夥伴會願意立即朝（重返核協議）這個方向前進。」

拉夫羅夫同時指責，歐盟對伊朗延長制裁，會對談判造成不利。歐盟在12日宣布延長對伊朗制裁的同時，將伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）等8名個人及3個實體，加入制裁名單。

伊朗因被指侵犯人權，自2011年起被歐盟制裁，歐盟每年都會對伊朗的人權情況進行評估，而制裁措施期限每年都被延長。

拉夫羅夫表示，如歐盟缺乏協調「右手不知道左手在做什麼」，那將會是個不幸。同時指出歐盟若作出破壞談判進程的行為，這將會是個嚴重錯誤，且不可接受。