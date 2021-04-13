俄烏局勢｜北約要求俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍　基輔希望進一步制裁

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-13 19:47

烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區局勢持續緊張，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）4月13日敦促俄羅斯軍隊撤出烏克蘭邊境附近地區，停止挑釁行動。

斯托爾滕貝格與到訪的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，雙方之後舉行聯合記者會。斯托爾滕貝格表示，俄羅斯在最近數周調派數以千計隨時可以投入作戰的士兵到烏克蘭邊境，是俄國在2014年非法吞併克里米亞（Crimea）地區以來，最大規模的軍事部署。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg，右）4月13日在比利時布魯塞爾與到訪的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，討論俄羅斯軍隊在烏克蘭東部邊境地區附近部署的問題。（Reuters）

他強調俄羅斯需即時中止有關軍事行動，停止挑釁行為並即時緩和局勢。庫列巴則表示，烏克蘭希望外界採取措施震懾俄羅斯，並阻止對方的侵略意圖。他認為新一輪的經濟制裁或令俄羅斯的挑釁行為增加代價。

另外美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日已經抵達布魯塞爾，之後將與庫列巴會面。

圖為烏克蘭總統澤連斯基4月8日前往政府軍與叛軍有交戰的頓巴斯地區視察。（AP）

烏克蘭指責俄羅斯分別在克里米亞及接壤烏克蘭東部邊境部署超過4萬兵力。而在近日接連發生的衝突中，已造成最少26名烏克蘭士兵身亡。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾要求與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對話，討論頓巴斯局勢，但未獲對方回應。克里姆林宮發言人則回應指，俄方未有收到有關要求。