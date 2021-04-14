美國情報報告指中國為主要國安威脅　點名俄羅斯伊朗朝鮮

撰文： 高江進 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-14 06:53

美國國家情報總監辦公室4月13日發表《2021年度威脅評估》（2021 Annual Threat Assessment）。情報報告指出，中國推動成為全球大國是美國主要國家安全威脅，俄羅斯試圖削弱美國影響力也構成挑戰。

報告指出，中國共產黨將通過整個政府試圖傳播中國的影響力，削弱美國的影響力，分化華府和盟友以及夥伴，並鼓勵世界接受中國的專制體制。報告提到，當符合中國利益時，中國領導人將尋求戰術機會緩和與美國的緊張關係，並稱中國具有強大的網絡攻擊能力，至少能夠導致美國關鍵基建出現局部和短暫干擾。

俄羅斯則試圖削弱美國影響力，挑起西方國家和西方聯盟內的分歧，並建立「以主要參與者影響全球事件」的能力。俄羅斯同時也是主要的網絡威脅。

情報報門認為，伊朗目前沒有從事生產核設備所需的主要核武裝發展活動。不過他們指，前總統特朗普（Donald Trump）退出核協議後，德黑蘭恢復部份違反協議的核活動，並指伊朗將繼續對美國和盟友中東利益構成威脅。

至於朝鮮方面，報告指出朝鮮將對美國、韓國和日本構成愈來愈大的威脅。報告提到，平壤有意發展大殺傷力武器將仍然是主要憂慮。

報告已經交付國會。美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）和中央情報局局長伯恩斯（William Burns）將出席聽證會。