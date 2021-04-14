俄羅斯防長：美國與北約向俄邊境增派軍隊　俄軍採取演習行動應對

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-14 09:53

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）4月13日表示，俄國正採取戰備檢閲及部隊演習等措施，以應對北大西洋公約組織（NATO）具威脅的軍事行動。

俄羅斯國防部官網當地時間4月13日發布題為《紹伊古在俄羅斯北莫爾斯克（Severomorsk）視察北方艦隊時舉行工作會議》的消息説，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）當天表示：「俄羅斯北方艦隊能夠有效地在應對北極地區附近對俄羅斯的任何挑戰和威脅。」

紹伊古説：「因為此時此刻，美國和北約正在往北極地區附近主要集中在黑海地區和波羅的海地區的俄羅斯邊境，派遣海軍、陸軍編隊，他們加強了戰鬥演習的密集度，擴建以及更新了軍事基建的現代化等級。」

紹伊古強調説：「世界主要國家對爭奪北冰洋資源和運輸通道的競爭在加劇。美國及北約在俄羅斯邊境附近將駐紮共4萬名士兵和1.5萬件武器和軍事裝備，其中包括戰略航空部隊。」

紹伊古表示，自2021年年初以來，美國向這一地區（黑海和波羅的海方向）派遣空中偵察的力量增加了一倍，海上偵察則增加了一半。北約每年進行多達40次訓練，同時具有明顯的、針對俄羅斯的傾向。而2021年春天將舉行的「歐洲捍衞者2021」（Defender Europe – 2021）軍演也是過去30年裏北約舉行的最大規模演習。

紹伊古補充説：「作為俄羅斯檢閲戰備活動的一部分，俄軍已經在3周內將兩個軍的力量以及三個空降兵部隊調往俄羅斯西部邊境。他們將在那進行持續兩周的演習活動。」

烏克蘭指責俄羅斯分別在克里米亞及接壤烏克蘭東部邊境部署超過4萬兵力。在近日接連發生的衝突中，已造成最少26名烏克蘭士兵身亡；烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）發言人4月12日表示，澤連斯基要求與普京對話，討論頓巴斯局勢，但未獲對方回應。