塔利班：外國部隊撤出阿富汗前拒絕和談

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阿富汗極端組織塔利（Taliban）4月13日稱，在所有外國部隊撤出阿富汗之前，不會參加4月在土耳其召開的阿富汗和平峰會。

圖為3月19日，極端組織塔利班發言人納伊姆在俄羅斯莫斯科舉行的聯合記者會上發言。（Reuters）

塔利班發言人納伊姆（Mohammed Naeem）在Twitter上稱：「在所有外國部隊完全撤離我們的祖國前，（阿富汗）伊斯蘭酋長國（即「塔利班政權）不會參加任何會就阿富汗未來做決定的會議。」

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美國在納依姆發推文前數小時稱，美軍在9月11日、即「九一一」恐怖襲擊20周年紀念前撤出阿富汗，比美國2020年與塔利班達成協議的時間，遲了大約5個月。

土耳其13日宣布24日起召開一個為期10天的阿富汗和平峰會，阿富汗政府稱會參加，但塔利班稱不會出席，直至外國部隊撤出阿富汗。

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