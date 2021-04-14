中國使館回應黑山為償債求助歐盟　稱公路造價高昂因地質條件不利

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-14 11:04

黑山共和國向中國貸款近10億美元面臨償債困難，求助歐盟遭拒。黑山公路為何造價如此高昂？中國駐黑山大使館4月13日回應事件。

黑山新政府執政後積極向歐盟靠攏。圖為2020年12月4日，黑山總理克里沃卡皮奇（Zdravko Krivokapić）出席新政府宣誓儀式。（Reuters）

黑山共和國最近表示，2014年向中國貸款近10億美元面臨償債困難。黑山財政部長斯帕伊奇（Milojko Spajic）4月11日向布魯塞爾提出請求，希望歐盟協助償還一筆貸款。

斯帕伊奇表示，2020年12月上台的黑山新政府希望與布魯塞爾建立更緊密的關係，而不是北京。

歐盟執委會4月12日表示，拒絕幫助黑山償還有關債務。歐盟負責外交和安全事務的發言人斯塔諾（Peter Stano）表示，歐盟「不會償還夥伴國從第三方獲得的貸款」。截至目前，黑山尚未成為歐盟成員國。

中國駐黑山大使館網站4月13日發布消息稱，黑山為修建高速公路，從中國貸款9.44億美元，此項貸款不足黑山全部債務的四分之一，且中國貸款的利率僅為2%，在黑山全部債務中相對較低。

中國大使館指出，高速公路是黑山獨立以來最大的基建項目，黑山修建高速公路的地質條件十分不利，這是該路段造價相對較高的根本原因。

中國大使館強調，中國投資不摻雜任何地緣政治動機，不對各國的安全構成任何威脅，不附加任何政治條件，不干預各國內政，也不干擾排斥其他國家的投資。

中國大使館還稱，這些合作本質是互利共贏的。如果有人硬要給中國投資貼上負面標籤，不僅對中國不公平，而且對西巴爾幹各國也不尊重，這不利於維護地區穩定，只會製造矛盾和隔閡並阻礙西巴爾幹地區的發展。