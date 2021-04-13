黑山因基建欠中國10億歐元　歐盟稱不能金援但可助工程「埋尾」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-13 16:10

歐盟委員會4月12日拒絕黑山共和國的請求，稱不能協助黑山償還中國的近10億美元高速公路項目債務，但可以協助完成有關工程。黑山並未成為歐盟成員國，但它是候選成員國，傳會在2024或2025年加入。

黑山2014年向中國貸款10億歐元，建設連接亞得里亞海（Adriatic Sea）沿岸巴爾港至鄰國塞爾維亞的高速路的第一階段工程。

公路由中國路橋工程有限責任公司（China Road And Bridge Corporation）建造，貸款在7月到期償還。2021年黑山在還款方面面臨困難。

黑山的外債中，中國佔四分之一。根據合約，貸款的抵押品是黑山的土地，如黑山在這個貸款違約，中國有權取用。

中國對巴爾幹半島國家的基礎設施建設進行了大量投資。圖為2017年11月28日，中國企業承建的匈塞鐵路塞爾維亞境內貝爾格萊德至舊帕佐瓦段舉行開工儀式。（新華社）

歐盟一名發言人當被問及有國家求助時，稱每一個國家有做出投資決定的自由，但歐盟不會就個別國家向第三方借下的貸款進行償還

發言人稱黑山須找出處理債務的辦法，但歐盟願意通過對西巴爾幹地區的90億歐元經濟和投資計劃，資助黑山興建公路餘下路段。

中國對黑山的放貸，被用於建設全長165公里的公路，第一期工程為44公里。

歐盟發言人稱：「我們將通過歐洲投資銀行和歐洲復興開發銀行（EBRD）等國際融資機構提供撥款、擔保和優惠貸款，」她說，並指出融資條件「十分有利」。