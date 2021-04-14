強生疫苗｜歐洲藥品管理局繼續檢視　將決定是否需採取行動

撰文： 許懿安 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-14 11:40

美國有人接種強生公司（Johnson & Johnson）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗之後出現血栓，美國建議停用。歐洲藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）4月13日稱已留意到美國暫停接種這品牌的疫苗，稱上周公布的檢視行動繼續進行。

EMA發聲明稱，暫未清楚一些事件與接種疫苗之間的關係，以及其安全委員會在持續上周已公布的檢視行動。EMA所指的事件與個案，是指美國有人在接種強生疫苗後發生罕見的血栓。

EMA在通過電郵4月9日發聲明稱，它正在檢視的個案中，4名出現血栓的接種人士是美國人。他們在接種後亦出現血小板低下的情況。其中3個案涉Janssen Pharmaceuticals生產疫苗，第4人在臨床實驗進行期間死亡。Janssen Pharmaceuticals由強生持有。

強生4月13日稱，正在與歐洲衛生部門審視血栓個案，並決定主動押後於歐洲推出疫苗。EMA則指，安全委員會正在調查血栓個案，將決定是否有需要採取監管行動。

美國新冠肺炎疫情：圖為4月8日，美國肯特州立大學一名學生接種新冠肺炎疫苗。（AP）

路透社引述歐盟官員指，歐盟就強生「完全出乎意料」宣布押後推出疫苗的事件尋求說明情況。他指，強生9日於會議確認目標是於6月底前向歐盟交付合約範圍內的5,500萬劑疫苗。歐盟發言人指正在研究事件，但未有評論。

美國食品和藥物管理局（FDA）及美國疾病控制和預防中心（CDC）4月13日發表聯合聲明，指出謹慎建議暫停接種強生疫苗。聲明稱，截至4月12日，美國已有6名女士接種強生疫苗後出現血栓。