拜登宣布5月1日起撤走全部駐阿富汗美軍　9月11日前完成行動

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-15 03:20

美國總統拜登（Joe Biden）4月14日表示，美國將於5月1日起開始最後的撤軍行動，將剩餘的駐阿富汗美軍全部撤走，並將於9月11日前完成。他指，將與盟友和夥伴全面協調撤軍行動。

拜登表示，是時候結束美國最長時間的戰爭，但指美國不會倉促撤走。他指，「我們不可以繼續循環，延續或擴大於阿富汗的駐軍，希望製造出撤軍的最理想條件，期望有不同的結果」，「我是第四位掌管駐阿富汗美軍的美國總統」，「我不會將這個責任交給第五位總統」。他提到，已經與前總統小布殊（George W. Bush）談到撤軍決定。

拜登警告，如果塔利班於撤軍期間發動攻擊，美國將以所有可以使用的工具回應。他指，美國將繼續努力，避免恐怖主義復燃，但美軍不應該被其他國家的參戰方用作籌碼，並提到美國需要關注其他地方出現的恐怖主義威脅，以及獨斷的中國。

圖為2021年4月14日，美國總統拜登於白宮公布撤走全部駐阿富汗美軍的計劃。（美聯社）

白宮表示，拜登和阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）討論過美軍撤走後繼續致力維持堅定的雙邊伙伴關係。拜登強調，美國將繼續支持阿富汗人，包括繼續提供發展、人道和安全援助。