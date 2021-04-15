美日首腦4月16日會談　影響印太未來形勢

撰文： 許懿安 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-15 14:25

日本首相菅義偉4月16日在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）舉行首腦會談。這是菅義偉就任首相以來首次訪問美國，也是拜登上任以來首次與外國首腦進行面對面會談。兩人會談的基調與成果，或影響未來以數年計的印太形勢。

日本放送協會（14日稱）菅義偉擬通過會談「與拜登加深互信關係，並重申日美兩國穩固的同盟關係是，日本外交和防務安全的基礎，同時探討兩國為構築自由開放的印太地區將如何開展合作。」

Japan Society主席與行政總裁喬希・沃克（Joshua W. Walker）國際網上新聞雜誌《外交家》（The Diplomat）13日撰文稱，如兩國領袖的牌打得對，可為印太地區未來數年和平以及建基於規則的秩序奠下基礎。內文稱中國會是峰會嚴重關注的議題。

內文這次會議的實質成果及基調，將表明拜登的印太政策方向，同時展示兩位領導人發展良好融洽關係的能力，以及他們對振興美日工作關係的承諾。

圖為4月9日日本首相菅義偉在首相辦公室出席會議。（AP）

其他議題

NHK稱菅義偉還希望與拜登就中國的議題坦率地交換意見，就防務安全等探討對華舉措。

內文稱兩國正在就首腦會談後發表聯合聲明做相關調整。外界亦關注美日會如何談及台灣、香港和新疆維吾爾族的人權議題。

路透社稱兩國政府會跟據安全保障、氣候變化及供應鏈等技術經濟合作，三大方面進行討論。

美日峰會後雙方將發表共同聲明，路透社報道，指兩國擬把保持台海穩定的重要、對香港和新疆人權狀況表達憂慮，寫在共同聲明中。聲明亦會寫明釣魚島（日稱尖閣諸島）適用於《日美安保條約》第5條中。

在台海發生變化日本作出應對的部分，料將因為「不希望公開討論內容」關係，不會記載在共同聲明中。

氣候變化方面，雙方將會表明就可再生能源上合作。美國拜登政府有意大力發展綠色產業，預計雙方將就與日本合作共同發展可再生能源作出討論。

至於供應鏈及技術經濟合作，雙方將就確保半導體及稀土的供應鏈多元化作出討論，並就5G技術及AI分野上商討合作。