俄羅斯傳召美國大使　克宮：以相同方式回應美國非法制裁

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-15 23:17

美國總統拜登（Joe Biden）4月15日宣布制裁俄羅斯，而在有關消息公布前不久，克里姆林宮表示，莫斯科會以相同的方法，回應美國對俄羅斯任何「非法的」新制裁，並警告任何制裁都會減少總統普京（Vladimir Putin）與拜登舉行峰會的可能性。 俄羅斯之後傳召美國駐當地大使，就華府的制裁交涉。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，莫斯科會先了解制裁會發生什麼事情，然後才會詳細評論。不過他說，克里姆林宮對制裁的立場以及它回應的方式，都保持不變。

圖為2020年12月17日俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫在莫斯科出席總統普京的年終新聞發布會。（Reuters）

他說，俄羅斯譴責任何實施制裁的意圖，並視它們為非法的，「在任何情況下，對等原則（Principle of reciprocity）都會在這領域上發揮作用。」並補充，俄羅斯不想與華盛頓的關係變成「進一步，退兩步」的情況。

佩斯科夫說，美國任何新的制裁都不會增加兩國峰會舉行的機會，但他又指，此事由兩國領導人決定。

俄羅斯外交部之後表示，美國的制裁違反兩國利益，莫斯科無可避免地會作出回應，同時批評拜登表示希望美俄關係回復正常，惟華府的舉動卻相反。