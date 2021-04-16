習近平參加中法德氣候峰會：法媒稱出乎意料　外界注視北京回應

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-16 12:26

中國外交部4月15日宣布國家主席習近平應法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）之邀，16日出席中法德領導人氣候視像峰會。有法媒稱此舉出乎外界意料。財新網15日稱，暫未知中法德氣候峰會，是否與美國下周舉行的氣候峰會有關。

中國宣布習近平參加中德法氣候峰會，亦發生在美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）4月14日至17日訪華期間。英國廣播公司（BBC）14日分析，在中美於阿拉斯加2+2會談發生外交爭執後，克里此行是美國向北京示好的表現。美國亦希望習近平出席它發起的氣候峰會。不過習近平料不會在克里訪問中國期間接見他。

習近平同意與法、德領導人就氣候問題進行視像會晤，被視為中國選擇以自己的方式回應有關議題。

拜登4月22日至23日舉行氣候峰會，邀40國領袖出席，包括習近平。惟中國政府尚未就此正式回應。

華府稱獲邀國家領導人包括習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、法國總統馬克龍、德國總理默克爾（Angela Merkel）和日本首相菅義偉等。