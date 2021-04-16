日本核廢水｜日本內閣開會將設工作小組　探討重要課題與挽救形象

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-04-16 16:17

日本首相官邸4月16日召開內閣執行會議，目標是切實執行東京電力福島第一核電站核廢水處置的基本方針。與此事相關的內閣會議是首次舉行。會議決定，為探討排放核廢水導致的日本形象受損對策，將設立新的工作小組，聽取相關人士的意見，並在年內制定中長期行動計劃。

官房長官加藤勝信在會議上稱：「為加強國內外的理解，將積極迅速地採取對策」，他並稱將確保必要的預算。

圖為4月16日韓國公民團體成員在為日本駐首爾大使館提供住處的建築物前集會，他們抗議日本政府有關核廢水處理計劃的決定。（AP）

福島縣知事內堀雅雄在會議上提出：「相關省廳應統一採取萬全對策，不能讓至今為止重建和消除形象受損的努力倒退。」

會議亦確認，相關省廳將合作推進監測核廢水所含放射性物質，並努力爭取國內外理解。

日媒稱，預計第二次執行會議在夏季前後舉行，就形象受損對策進行中期檢視。

工作小組擬在5月起分數次開會。除了從地方政府、漁業團體、處理形象受損的專家等聽取意見外，亦打算對地區居民進行問卷調查。所得意見將成為需要應對的課題及對策，在執行會議上匯報。

政府的基本方針關於核廢水的處置，以國內有過先例且確實可以檢測放射性物質氚的活度為由，選擇排放入海。方針把減少形象受損作為主要課題，寫明設立執行會議探討對策。政府要求若形象受損導致必須作出賠償時，東電需靈活應對。