日本核廢水｜福島排放「處理水」含氚與否非重點　確保只剩氚才是

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-15 17:29

日本決定把積存在福島核電站的核廢水排往大海，引起鄰國反對。日本政府稱會過濾大部分的輻射雜質，留下無法處理的「氚」，經稀釋後再排出大海。不過若只是說含氚廢水，事實全球所有核電站都會排出含氚廢水，根據日本聲稱的排放是頗為「安全」，所以重點不應放在氚上，確保廢水只剩氚才是。

圖為2月13日，福島第一核電站的現況。附近遠處一個一個筒就是廢水收集容器。（Reuters）

所謂「氚」是氫的一種同位素，具放射性。氚與正常的氫一樣可與氧結合成為水，形成具放射性水。儘管氚的放射能量相較其他核廢物較低，且在自然界也會正常存在，但直接飲用過量含氚水仍可能對健康造成傷害。

含氚廢水是核能發電必然的副產品，而所有核電站都會以水蒸氣或以液態水的形式，排走一定含氚廢水。因為氚無法處置，直接稀釋後排出大氣或大海是慣常做法。

根據各國提供的資料，包括大亞灣核電站在內，所有核電站每年都會排出氚。以下是各國核電站或核處理中心排出含氚廢水或蒸氣量的一例。

大亞灣核電站，美國卡勒韋核電站

42萬億貝克

韓國月城核電站

17萬億貝克（液態）、119萬億貝克（氣態）

加拿大達靈頓核電站

241萬億貝克（液態）、254萬億貝克（氣態）

英國賽勒菲爾德核子處理中心

1540萬億貝克（液態）、84萬億貝克（氣態）

法國拉阿格核子處理中心

1京3700萬億貝克（液態）、78萬億貝克（氣態）

日本的福島第一核電站，在發生核事故前，每年也會排出約18萬億至87萬億貝克的含氚廢水。

圖為4月13日，日本有市民團體抗議政府決定排放福島核廢水下海。（Reuters）

根據日本現時計劃，經處理的核廢水將會稀釋至每公升水1500貝克才會排出大海。世界衛生組織的每公升水含氚上限是1萬貝克，而日本亦會控制排放量至每量約排出22萬億貝克。因此福島排廢水的量和一般正常運作的核電站無異，理論上是安全。

這是理論上的安全而已。發生事故的福島核電站所產生的輻射，無法和正常運作的核電站輻射比較。而負責處理福島核廢水過濾淨化的東京電力，亦被揭在2018年處理核廢水出現問題，水中核輻射仍然超標，這意味除了氚外，如碳-14、鍶-90等更危險的輻射物質仍可能殘留在水中。

因此在這次事件中，焦點不應只集中在氚上，因排放含氚廢水確實是國際慣常做法。外界焦點應落在日本政府如何確保排出的廢水，真的只剩下無法處理的氚，同時確保輻射量不會超標，國際的監察將顯得更加重要。