俄羅斯回應華府制裁　驅逐10名美國外交官　禁8名官員入境

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-17 07:16

俄羅斯4月16日宣布將驅逐10名美國外交官，並採取其他報復措施，回應美國的制裁。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，將把8名美國官員列入制裁名單，並將採取行動限制和阻止美國非政府組織干預俄羅斯政治的活動。

被莫斯科制裁的8名美國人包括聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）、國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、白宮國內政策委員會總監蘇珊賴斯（Susan Rice）、司法部長加蘭（Merrick Garland）、國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、聯邦監獄管理局局長卡瓦哈爾（Michael Carvajal）、前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）和中央情報局前局長伍爾西（Robert James Woolsey）。他們將被禁止入境俄羅斯。

圖為2021年4月16日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於莫斯科出席記者會。（美聯社）

拉夫羅夫表示，克里姆林宮建議美國駐俄羅斯大使沙利文（John Sullivan）回國協商。俄羅斯也將阻止美國大使館從俄羅斯和第三國聘請職員，限制美國大使館短期出差的外交官赴俄，並收緊美國外交官於俄羅斯出行的要求。

拉夫羅夫説，俄羅斯可能對美國在俄的商業利益採取措施，但不會立即行動。他警告，如果華府進一步施壓，俄羅斯或要求美國將大使館和領使館職員的數目從約450減至300。他指，兩國互有450名外交官駐對方境內，但約150名駐聯合國紐約總部的俄羅斯人不應該計算在內。