美國對俄實施新制裁後　稱首腦會面仍可行　俄羅斯批拜登言行不一

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-04-16 17:03

美國宣布對俄羅斯實施新一輪制裁後，總統拜登（Joe Biden）稱首腦會談的邀約仍有效，惹來俄羅斯批評。

美國總統拜登（Joe Biden）稱是時候降低同俄羅斯的緊張，他仍準備好同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對話。

💬#Zakharova: In a phone conversation with the President of Russia, @JoeBiden expressed an interest in normalising #RussiaUS ties, but current administration』s actions suggest the opposite.



❌ The US is not ready to put up with the objective reality of a #multipolar world. pic.twitter.com/lusMlCvNnd — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 15, 2021

羅斯外交部新聞發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在當天例行記者會上回應説，通電時拜登對美俄關係正常化表現的很感興趣，但實驗行動卻表現相反，「和普京通電時，拜登對兩國關係正常化表示有興趣，但現政府採取的行動卻顯示相反的事實。」

扎哈羅娃説：「美國根本沒有準備好接受世界已呈現多極化格局的客觀現實。」

她批評波蘭以及英國在15日召見俄羅斯大使的行為，稱是北約國家支持美國制裁的連鎖效應。

英國在15日召見俄羅斯駐英大使。

波蘭外交部15日召見俄駐波蘭大使後發聲明將3名俄羅斯外交人員逐出境。波蘭稱俄羅斯駐波蘭大使館3名外交人員從事有違外交人員身份，以及不利波蘭的行為，政府決定將他們列為不受歡迎人物。

波蘭沒有指出那些俄羅斯外交人員具體行為是什麼。波蘭強調支持美國對俄羅斯採取的行動。